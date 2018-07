Trump ' raddoppia' e invita Putin alla Casa Bianca | collaboratori presi in contropiede

VERTICE NATO - Trump “SFIDA" ALLEATI : ”RADDOPPIATE SPESE MILITARI”/ Usa vs Ue - ma il vero avversario è Merkel : TRUMP minaccia gli ALLEATI: "fuori dalla NATO se non pagate per aumentare le SPESE militari". Scontro al VERTICE di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:40:00 GMT)