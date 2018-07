Torre Annunziata - Premio Città di Torre Annunziata | in rampa di lancio la terza edizione

Torre Annunziata - Madonna della neve - quest'anno festa anche allo scoglio di Rovigliano : Radice: «Spettacoli di fama nazionale» Castellammare - Boom di click per il tormentone musicale in salsa stabiese Torre Annunziata - Itinerari culturali e scavi, patto tra Comune e Regione ...

Torneo internazionale di Taekwondo - quattro ori per il Team Luca Cirillo di Torre Annunziata : Si è disputato dal 6 all'8 luglio scorsi, a Martano in Puglia , il IV Torneo internazionale 'Grecia Salentina 2018' di Taekwondo , organizzato dalla Federazione italiana della disciplina di arti ...

Droga - sgominati due gruppi criminali : 20 arresti dei carabinieri di Torre Annunziata : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di ...

Torre Annunziata - Deiezioni canine - scatta l'ordinanza del sindaco Ascione : Gli ultimi articoli di Cronaca Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei Casola - Cadono ...

Torre Annunziata - Fondi regionali per l'edilizia scolastica - il Comune aderisce all'Avviso per l'immissione in graduatoria : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - 380mila euro per ripagare i creditori, continua il lavoro dell'Oiv: inviate altre 54 pec Marina di Cassano - Tutto pronto per Syrentum: 7 ...

Torre Annunziata - Rapina un distributore di benzina - fermato pregiudicato 40enne : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Operazione di scerbatura al cimitero, finalmente operai in azione Pompei - Reperti archeologici abbandonati all'esterno degli scavi recuperati dalla ...

Rapina al distributore di benzina - arrestato 40enne a Torre Annunziata : Dopo un'ininterrotta e meticolosa attività d'indagine iniziata all'indomani della Rapina avvenuta la notte del 2 luglio ai danni di un distributore di benzina, gli agenti del commissariato di Torre ...

Crollo Torre Annunziata - audio choc : 'Chiamatemi solo se viene giù tutto' : 'C'è stata imperizia, ignoranza tecnica: i segni del Crollo imminente erano evidenti da settimane, andava almeno sgomberato il palazzo'. Ripercorre l'intera inchiesta Andreana Ambrosino, sostituto ...

Crollo palazzina Torre Annunziata - 14 rinvii a giudizio : Il gup del Tribunale di Torre Annunziata , Mariaconcetta Criscuolo, ha rinviato a giudizio le 14 persone indagate per il Crollo della palazzina di Rampa Nunziante , avvenuto il 7 luglio 2017, in cui ...

Torre Annunziata - Spari nel rione Provolera : ferito ad un occhio un bambino di otto anni : Stava giocando fuori alla sua abitazione, quando è stato raggiunto da un proiettile vagante ad un occhio. E'accaduto giovedì sera in vico Forno, une delle tante viuzze del quartiere Provolera. Un ...

Torre Annunziata - Vittima dei bulli stabiesi - dal Comune solidarietà al 53enne ciclista : Indaga la polizia Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Approda al porto il Quantum Blue, uno dei dieci yacht più grossi al mondo Castellammare - Rapina alla Farmacia Bosso, indagini già ...

Tribunale di Torre Annunziata accoglie ricorso per scatti stipendiali : Un ricorso per il riconoscimento degli scatti stipendiali possono farlo anche i docenti precari. Tanto il personale della scuola primaria e dell’infanzia, quanto quello della secondaria di I e II grado. Lo Studio Legale Santonicola, di cui in allegato rimettiamo gli estremi per proporre il ricorso in questione, ci notifica circa l’accoglimento di un ricorso […] L'articolo Tribunale di Torre Annunziata accoglie ricorso per ...

Torre Annunziata. Crolla solaio. Paura - ma due anziani sono illesi : Torre Annunziata. Panico in traversa Siano, zona sud città. La scorsa sera, intorno alle ore 22 e per cause ancora da chiarire, parte di un solaio e di un parapetto hanno ceduto, distaccandosi da una ...

Torre Annunziata. Pioggia e disagi al confine con l'area vesuviana. Cittadini rabbiosi su Facebook : Torre Annunziata. Un improvviso ma costante temporale estivo, basta questo e la città si allaga. La denuncia corre sui social. I Torresi tuonano contro il Comune, secondo molti è colpevole di inerzia: ...