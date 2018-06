New York | a decine di migliaia per il Gay Pride | ' Trump non ci puoi ingabbiare'

New York - a decine di migliaia per il Gay Pride aperto da Tiffany Trump : 'Non può ingabbiarci tutti' dicono alcuni partecipanti, in riferimento alla politica della tolleranza zero di Donald Trump e alle immagini shock dei bimbi in gabbia dopo essere stati strappati alla ...

A Est c'è l'ultima onda : surfare a due passi da New York - Style : Molti surfisti, anche i più bravi, non ne hanno voglia, quindi uno dei principali vantaggi di praticare qui questo sport è proprio il fatto di avere le lineup vuote nei periodi migliori , …, . Per ...

Israele dice no alle donazioni dello 'Sperminatore' - Newyorkese già padre di 33 figli : "Non ho mai chiesto nulla in cambio, se non il biglietto per raggiungere il luogo e baci e abbracci", ha dichiarato "Lo sperminatore", che ad oggi ha figli di diverse razze, avendo donato a donne ...

Il Festival del jazz sbarca a New York e si presenta al Minton's Playhouse : Fondata nel 1969 da Tiberio Nicola, la manifestazione spezzina celebra il suo cinquantenario, rendendo omaggio alla musica del Nuovo Mondo. "Americana" è il titolo scelto per questa edizione da ...

Harry Styles a New York duetta per la prima volta con Kacey Musgraves in You’re Still The One (video) : Harry Styles a New York incanta per la seconda serata consecutiva il Madison Square Garden: venerdì 22 giugno il cantante inglese ha tenuto il secondo concerto sold out nella nota venue newYorkese, per la prima volta da solista dopo gli One Direction. In occasione della seconda serata al Madison Square Garden da solista, Harry ha chiamato a duettare Kacey Musgraves, cantautrice statunitense opening act della leg americana del Live On Tour. ...

New York : si muove a passi da gigante Newell Brands : Effervescente Newell Brands , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newell ...

New York : in bella mostra FMC : Brilla FMC , che passa di mano con un aumento del 2,38%. L'andamento di FMC nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Callaway Golf - quotazioni in picchiata a New York : A picco la società che produce attrezzature da Golf , che presenta un pessimo -2,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Callaway Golf più ...

Riesce il rimbalzo sulla piazza di New York : Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street con gli indici che interrompono una vasta serie di sedute al ribasso complici i timori di una guerra commerciale globale. Dal fronte macro, l'indice PMI ...

New York : su di giri First Solar : Effervescente First Solar , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,92%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di First ...

New York : exploit di Stryker : Brillante rialzo per Stryker , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stryker più ...

New York : rally per Flowserve : Protagonista Flowserve , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,36%. Il movimento di Flowserve , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano a New York dopo una cena romantica : spuntano le prime voci sul matrimonio (foto) : Avvistati Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano per le strade di New York: la coppia, non ancora ufficialmente dichiarata, è stata nuovamente paparazzata nel tempo libero. dopo essere stati fotografati e ripresi a Brooklyn durante un tenero bacio in pubblico, Justin Bieber e Hailey Baldwin tornano a far parlare di sé: sono ormai a tutti gli effetti sotto i riflettori di Hollywood e la coppia di cui si parla con cui più insistenza sul ...