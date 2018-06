Incidente a bordo di un traghetto a Napoli - un morto e un ferito : Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito Continua a leggere L'articolo Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito proviene da NewsGo.

Napoli - Incidente su traghetto : un morto : 23.07 Un morto e un ferito. E' questo il bilancio di un grave incidente avvenuto a bordo di un traghetto in partenza dallo scalo "Immacolatella", nel porto di Napoli e diretto a Palermo. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha investito un gruppo di passeggeri indonesiani, schiacciandone due Un 79enne è morto sul colpo. Gravemente ferita invece la figlia dell'uomo, soccorsa e trasportata in ospedale al Cardarelli. Sono in corso indagini ...

Napoli - Incidente sul traghetto : auto schiaccia due persone - un morto e una donna ferita : Grave incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L'imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo, stava ...

Incidente a bordo traghetto a Napoli - un morto e un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente a bordo di un traghetto a Napoli - un morto e un ferito - : I due, cittadini indonesiani, sarebbero stati schiacciati da una vettura: si trovavano su una nave in partenza per Palermo. Ancora da accertare le cause. Era in corso la manifestazione "Porto Aperto", ...

Incidente su traghetto a Napoli auto schiaccia due persone un morto e una donna ferita : Grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L'imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo, stava ...

Incidente a bordo di un traghetto a Napoli - un morto e un ferito : Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito I due, cittadini indonesiani, sarebbero stati schiacciati da una vettura: si trovavano su una nave in partenza per Palermo. Ancora da accertare le cause. Era in corso la manifestazione "Porto Aperto", che è stata subito sospesa Parole ...

Incidente su traghetto a Napoli auto schiaccia due persone un morto e una donna ferita : Grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L' imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo,...

Incidente su traghetto a Napoli auto schiaccia due persone un morto e un ferito grave : grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L' imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo, stava ...