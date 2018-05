Android P arriverà prima su questi smartphone con chipset Snapdragon

Galaxy S7 e S7 Edge - Samsung conferma quando arriverà Android Oreo : ecco la data : Samsung tramite un comunicato ufficiale alla comunità dei membri in Corea del Sud ha ufficializzato quando l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sarà disponibile per Galaxy S7 e S7 Edge: ecco la data di riferimento.Da qualche settimana si parla di un imminente arrivo dell’aggiornamento ad Android Oreo per gli ex top di gamma del 2016 Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, ma al momento non c’era ancora una data ufficiale da parte di Samsung ...

Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 : Lo smartphone di Huawei aderente al progetto Android Go arriverà e farà parte della serie "Y" 2018. Nel corso dell'ultima edizione del MWC di Barcellona, Huawei aveva confermato di essere al lavoro su uno smartphone Android Go. Arriva adesso un'ulteriore conferma da parte di un dirigente Huawei, secondo il quale il device arriverà a maggio. L'articolo Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 3 Laser - 3 Zoom e 3 Deluxe : ecco quando arriverà Android Oreo : ecco quando gli Asus Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Zoom e Zenfone 3 Deluxe inizieranno a ricevere ufficialmente l’aggiornamento ad Android Oreo: le date.Molto presto, davvero siamo molto vicini, Asus aggiornerà altri tre smartphone al sistema operativo Android Oreo 8.0, e nella lista questa volta sono finiti alcuni dispositivi della serie Zenfone 3.Asus Zenfone 3 Laser, 3 Zoom e 3 Deluxe avranno presto l’aggiornamento ad Android Oreo: ...

Android P : La developer preview arriverà a metà marzo : Secondo il noto informatore Evan Blass, ritenuto sempre attendibile su diverse anticipazioni, sta per arrivare la preview developer di Android PIn precedenza si era ipotizzata l’ufficializzazione in occasione del prossimo Google I/O, invece dalle nuove indiscrezioni emerge che a breve si potrà provare questa nuova versioneAndroid P developer preview, la data di rilascio Indagando attraverso gli ultmi rapporti, emerge addirittura una ...