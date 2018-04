Nuoto sincronizzato | la Nazionale azzurra prosegue la preparazione in vista degli Europei

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2018 : l’Italia e Minisini protagonisti nella vasca cinese : Tutto pronto per il 2° round della FINA Artistic Swimming World Series 2018 a Pechino (Cina). nella piscina cinese, le atlete del Nuoto sincronizzato sono pronte a deliziare il pubblico presente con evoluzioni in acqua spettacolari, a rappresentare leggiadria e potenza. Lo Yingdong Natatorium sarà teatro di sfide accattivanti. La Nazionale di casa vorrà ben figurare al cospetto delle forti rappresentative del Vecchio Continente, in particolare ...

La Corrida con Carlo Conti | Anticipazioni La Corrida di Corrado torna in tv, ma questa volta su Rai 1 e con Carlo Conti alla conduzione: dopo tanto parlare, dopo tanti rumors, al via la ventesima edizione tv di un format nato in radio esattamente 50 anni fa in Rai e che in Rai festeggia l'anniversario.

Nuoto sincronizzato - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa : Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca al Nuoto sincronizzato, rappresentato in Giappone da due specialità: il duo e la gara a squadre. IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI 104 i pass disponibili, 8 dei quali riservati al Paese ospitante (Giappone). Ogni nazione potrà portare al massimo 8 atlete. qualificazione GARA A SQUADRE 5 pass saranno in favore delle 5 ...

Nuoto sincronizzato - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : azzurre in crescita esponenziale - saranno da podio : “Se Europei e Mondiali sono importanti, il vero obiettivo sono in realtà le Olimpiadi. A quelle del 2020, le prossime, vogliamo il podio. E’ questo il traguardo. E ci arriveremo“. Furono queste le parole perentorie del commissario tecnico Patrizia Giallombardo, parlando dei prossimi obiettivi della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato. Un movimento in fermento quello della danza in acqua che si prepara, in stagione, agli Europei 2018 ...