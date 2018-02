Boldrini | Gruppi neofascisti vanno sciolti

Laura Boldrini - alla presidenta scatta la molla davanti al murale comunista : 'I gruppi neofascisti vanno sciolti' : Poco male se da Piacenza a Bologna i criminali dei gruppi antifascisti si scontrano con la polizia e all'occasione picchiano in tre un carabiniere caduto per terra, secondo Laura Boldrini il problema ...

