Dove investire | azioni o in criptovalute per avere alti guadagni?

: RT @bancaetica: Investire pensando a dove finiscono i nostri soldi è il primo passo verso una #finanzaetica e responsabile. ?? Ascolta a "I… - cyberlinus : RT @bancaetica: Investire pensando a dove finiscono i nostri soldi è il primo passo verso una #finanzaetica e responsabile. ?? Ascolta a "I… - ozubyuk : RT @bancaetica: Investire pensando a dove finiscono i nostri soldi è il primo passo verso una #finanzaetica e responsabile. ?? Ascolta a "I… - PagineGreen : RT @KeyEnergyit: Investire nelle #rinnovabili: da dove arriva e dove finisce il denaro? Privati e famiglie fanno di più del settore pubbli… - KeyEnergyit : Investire nelle #rinnovabili: da dove arriva e dove finisce il denaro? Privati e famiglie fanno di più del settore… - pelias01 : Dove investire nel 2018 -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Solitamente quando parliamo disi considerano grandi aziende, realtà produttive affermate o meno nei mercati finanziari. La scelta di un’azione su cuirichiede diverse valut, ed aspettative basate su probabilità che i mercati possono facilmente contraddire. Sono sufficienti tensioni internazionali, crisi interne ad un paese, flessioni generalizzate dei mercati finanziari, per vanificare un investimento inavviato con le migliori aspettative. Dando un occhio ad alcuni giornali finanziari specializzati (vedasi uno su tutti Il Sole24Ore), si rileva come il consiglio fornito per la maggiore, riguardo all’in, è quello di attendere: profitti elevati in un contesto azionario si realizzano non in poco tempo. Oltre questo consiglio di base, è bene fruire di una consulenza ad hoc per poter individuare quali possano essere lesu cui ...