Panorama.it - Champions League, le avversarie delle italiane (se fosse finita qui)

Leggi su Panorama.it

Mancano novanta minuti alla fine della prima fase della nuovae il quadro è ancora tutto da disegnare. Ci sono poche certezze, a partire dal dominio con cui il Liverpool ha attraversato il suo girone (7 vittorie su 7) e che lo proietterà come testa di serie numero uno nell'urna di Nyon. Anche la lista di chi va a casa si è già riempita di qualche nome, ma la cosa più interessante è che lo sviluppo dei potenziali accoppiamenti nei play off di febbraio o negli ottavi di finale di marzo potrebbe essere sorprendente e in controtendenza rispetto alle attese di chi aveva costruito un formato sulla carta destinato a garantire le big.Non è stato così, un po' per colpa loro come nel caso del Psg e del Manchester City, ma non solo, molto perché la classifica unica con calendari asimmetrici per ciascuna36 partecipanti ha creato un mix non prevedibile di risultati.