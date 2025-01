Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: il 10 bianconero salta la trasferta di Brugge? Le sue condizioni e cosa filtra alla vigilia

di Redazione JuventusNews24: il 10ladi? Le suedella partita di Champions LeagueManca sempre menoimportantissimadi, lì dove la Juventus si giocherà una bella fetta di passaggio del turno in Champions League. Thiago Motta, però, potrebbe essere costretto a fare a meno di.Come riportato dal Corriere dello Sport il gioiellino turco ha rimediato un affaticamento all'adduttore destro nel match contro il Milan: nulla di grave ma con ogni probabilità sarà costretto are il prossimo impegno europeo. Se ne saprà di più in giornata.