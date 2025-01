Quifinanza.it - Donald Trump vuole salvare TikTok negli Usa: pronto un ordine esecutivo

Leggi su Quifinanza.it

Il presidente eletto degli Stati Unitivorrebbe provare a, il social network cinese che sarà banditoUsa il 19 gennaio.vorrebbe bloccare la legge che impone a ByteDance, la società che possiede, di vendere le sue attivitàStati Uniti per questioni di sicurezza nazionale.È però molto difficile, secondo i principali giuristi americani, che questo possa accadere.vorrebbe utilizzare per questa misura un, una forma di legge simile ai decreti d’urgenza italiani, che però non può andare contro una norma approvata dal Congresso. Intanto il Ceo disarà all’inaugurazione della presidenzail 20 gennaio, ma le voci di una possibile vendita a Elon Musk sono state smentite.Il tentativo diperaveva già annunciato di voler