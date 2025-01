Ultimouomo.com - A Bergamo un passo avanti per la Juventus

Leggi su Ultimouomo.com

Lo sappiamo bene: non sempre i big match del campionato italiano si traducono in sfide all’altezza delle aspettative. Non è stato questo il caso di Atalanta-, la cui sfida di ieri sera ha contenuto tutto ciò che possiamo aspettarci da una partita nel 2025: intensità, agonismo, bei gesti tecnici e anche uno spettacolo tatticamente interessante.Laveniva da un momento di crisi di risultati, a meno che non vogliate considerare la grande attitudine al pareggio come un pregio della squadra di Thiago Motta. L'allenatore ha scelto di affrontare la partita in modo interessante.Al momento della lettura delle formazioni l’impressione era quella che, per sostituire l’acciaccato Dušan Vlahovi?, il tecnico italo-brasiliano avrebbe riproposto Nico González da numero 9. Una soluzione già adottata con discreti risultati nel derby col Torino (al di là dell’esito del match) e in linea con le caratteristiche da attaccante del calciatore argentino.