The Weeknd annulla il concerto e posticipa l’uscita del nuovo disco per rispetto della popolazione di Los Angeles

Ilalbum di The, Hurry Up Tomorrow, sarebbe dovuto uscire il prossimo 24 gennaio, celebrato con unallo stadio di Pasadena, California, previsto per il giorno seguente. Il cantante di Blinding Lights, tuttavia, ha deciso dire il live e dire la pubblicazione delal 31 gennaio. La scelta dell’artista arriva in seguito alle notizie sempre meno confortanti riguardo ai terribili incendi che stanno devastando l’area di Los, e che sono costati la vita, finora, a più di venti persone.Un rogo indomabile che sta distruggendo decine di abitazioni, tra le quali molte ville delle star di Hollywood, e che i vigili del fuoco stanno facendo fatica a contenere. Data la gravitàsituazione, Abel Tesfaye ha preferito evitare i festeggiamenti. Il pensiero di Theper gli abitanti di LosUna decisione, come lo stesso Theha sottolineato, presa «pere preoccupazione per la gentecontea di Los».