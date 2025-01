Tpi.it - La Groenlandia e il suo ruolo strategico: ecco perché Trump la vorrebbe negli USA

Leggi su Tpi.it

Quando nel 2019 Donaldpropose di acquistare la, trovando il rifiuto danese, sembrava una boutade destinata a concludersi lì. Oggi, però, che a pochi giorni dall’insediamento è tornato con insistenza sul fatto che ladovrebbe appartenere agli Stati Uniti e che una volta presidente non esclude l’uso della forza militare per riuscire nell’intento (nonostante lasia parte della NATO), comunque si evolva la situazione e qualunque cosariesca a ottenere è chiaro che questa apparente ossessione per la grande isola nordica non è stata e non è una semplice boutade. Ma allora è giusto chiedersi:la?Diversamente da altre rivendicazioni territoriali, generalmente presentate all’opinione pubblica in base ad argomentazioni di natura storica o etnica, quella portata avanti daper laè molto diversa: l’isola, infatti, nella sua storia non è mai stata parte degli Stati Uniti d’America e la sua popolazione è composta principalmente da Inuit, che non hanno alcun particolare legame storico con Washington.