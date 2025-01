Dailyshowmagazine.com - “Samurai”, Un Viaggio Dietro le Quinte della Televisione Italiana

(edito Fuoriscena) è in libreria dal 17 gennaio. Si tratta di un libro dove Andrea Scarpa intervista Mario Maffucci, ed è da leggere tutto d’un fiato perché è un must per gli appassionati di storiae per chi vuole scoprire i segreti di un’epoca irripetibile.Il Racconto di Mario Maffucci, Un PioniereRai, a Andrea ScarpaDal 17 gennaio arriva in libreriaper Fuoriscena, un’opera che ci porta nel cuore pulsante, raccontando gli episodi più significativi e i retroscena che hanno segnato la storia del nostro piccolo schermo, attraverso il dialogo di Andrea Scarpa e Mario Maffucci. In questo libro, Mario Maffucci si racconta per la prima volta, regalando al lettore un’immersione profonda nell’Italia tra la Prima e la Seconda Repubblica.