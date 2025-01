Calciomercato.it - Calvario infinito per Milik: Giuntoli accelera per il nuovo bomber | CM.IT

Slitta ancora il rientro in campo del centravanti polacco, mentre Conceicao potrebbe saltare il derby contro il TorinoJuventus a riposo dopo la nefasta spedizione in Arabia Saudita, con l’undici di Thiago Motta crollato nella ripresa contro il Milan e subito fuori dalla Supercoppa Italiana.Arkadiusz(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ ha fatto ritorno nel tardo pomeriggio di ieri alla Continassa e l’allenatore italo-brasiliano ha concesso due giorni liberi ai giocatori: decisione che ha sollevato la reazione di parte del tifo bianconero, visto il momento delicato che sta affrontando la squadra tra campionato e coppe. I risultati stentano ad arrivare, con Motta in difficoltà nel far decollare la sua Juve. Il tecnico ex Bologna, malgrado il doloroso ko di Riad, ha preferito però dare un po’ di respiro ai suoi e iniziare da martedì la preparazione in vista del fondamentale derby di sabato prossimo nella tana del Torino.