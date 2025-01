Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 6-10 Gennaio 2025: Notizia Shock per Giulia!

Unalda lunedì 6a venerdì 10: Ferri invita i Gagliotti a cena.scioccataUnalapprende una novità sconvolgente su padre Antoine! Roberto invita a cena Gennaro e sua moglie! Enrica preferisce non denunciare Fusco! Mariella ricontatta Mimmo! Nuovi problemi per Rosa Picariello!Riparta una nuova settimana in compagnia degli inquilini più famosi d’Italia! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 6a venerdì 10, annunciano momenti molto emozionanti! Le anteprime rivelano che, mentre Rosa sarà alle prese con una forte confusione emotiva,riceverà una terribile notizia riguardante padre Antoine. Marina, intanto, scoprirà che Roberto, senza aver ascoltato preventivamente il suo parere, ha invitato Gennaro e sua moglie a cena.