Liberoquotidiano.it - Nuova campagna di Emergency e Ogilvy, un augurio per un anno contro la guerra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Ogni giorno è dedicato a una giornata mondiale: degli innamorati, degli animali, della famiglia, del viaggio. Ma per milioni persone, in molte di parti del mondo, lacancella il significato di ogni giornata. È questo il punto di partenza delladi, dal titolo '365 Giorni' (365 Days), un appuntamento che si rinnova ogniper dare voce ogni volta in modo diverso sulle conseguenze e le vittime di guerre e conflitti. Il film, distribuito sui canali social del brand a livello internazionale e in tv su La7 a partire dal giorno 30 dicembre, racconta la vita di diverse persone in varie parti del mondo, apparentemente intenti a vivere giornate da dedicare alle proprie passioni, alle proprie famiglie, ai propri ideali.Ad esempio, vediamo una ragazza in viaggio, delle bambine che giocano a nascondino, due innamorati che si baciano.