Liliana Resinovich in Procura testimone che riferì dei litigi tra Sebastiano Visintin e la moglie

L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi determinante. Dopo mesi di dubbi e ipotesi, la Procura di Trieste ha iscritto il marito, Sebastiano Visintin, nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Una decisione che arriva in seguito all'emergere di nuove testimonianze, tra cui quella di una donna che potrebbe stravolgere la narrazione finora fornita dall'uomo.

La testimonianza dell'albergatrice

Nelle ultime ore gli inquirenti hanno ascoltato un'albergatrice, amica di vecchia data della coppia, che ha voluto raccontare episodi inediti e inquietanti. La donna, che gestisce una piccola struttura ricettiva dove Liliana e Sebastiano soggiornavano spesso, ha parlato di numerosi contrasti tra i due e di un clima domestico tutt'altro che sereno.

