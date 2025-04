Malore dopo il viaggio di lavoro si è spento Domenico Bressan

Domenico Bressan era appena tornato a Trieste dopo una trasferta di lavoro a Napoli, ma prima di rientrare a casa un Malore l'ha colto sulle scale del condominio dove viveva. Senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto il 45enne si è accasciato sui gradini dove, poco dopo, ha perso la vita, come. Napolitoday.it - Malore dopo il viaggio di lavoro, si è spento Domenico Bressan Leggi su Napolitoday.it era appena tornato a Triesteuna trasferta dia Napoli, ma prima di rientrare a casa unl'ha colto sulle scale del condominio dove viveva. Senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto il 45enne si è accasciato sui gradini dove, poco, ha perso la vita, come.

