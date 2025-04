Derby di Roma Lotito Sono violenti non tifosi Servono pene più severe In seguito agli scontri 13 poliziotti hanno riportato ferite

Roma è arrivato il momento del Derby e come spesso accade, purtroppo, gli scontri Sono all'ordine del giorno. Anche stavolta si registrano diverse colluttazioni tra tifosi e forze dell'ordineL'articolo Derby di Roma, Lotito: “Sono violenti non tifosi. Servono pene più severe”. In seguito agli scontri 13 poliziotti hanno riportato ferite proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Derby di Roma, Lotito: “Sono violenti non tifosi. Servono pene più severe”. In seguito agli scontri 13 poliziotti hanno riportato ferite Leggi su Ildifforme.it è arrivato il momento dele come spesso accade, purtroppo, gliall'ordine del giorno. Anche stavolta si registrano diverse colluttazioni trae forze dell'ordineL'articolodi: “nonpiù”. In13proviene da Il Difforme.

Lotito, punge la Roma "Derby agli ottavi di Europa League? Noi già qualificati"

Giovedì 20 febbraio la Roma giocherà contro il Porto il ritorno dei playoff di Europa League. Chi passa accederà agli ottavi e potrà incontrare la Lazio. Il possibile derby europeo anima romanisti ...

Forze dell'ordine sotto attacco a Torino, Milano e prima del derby di Roma. Piantedosi: “Ulteriori misure in arrivo”

« Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le forze dell’ordine : a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave ...

L'arbitro aggredito a Catania è entrato in campo insieme a Lazio e Roma nel derby

Il 19enne arbitro Diego Alfonzetti , aggredito sabato 5 aprile durante una partita di Allievi under 17 in provincia di Catania, è entrato in campo in divisa insieme alla squadra targata Aia, guidata ...

