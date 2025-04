Tonali Juve nuove conferme è lui il sogno per la prossima stagione Svelate le cifre richieste dal Newcastle per l’ex Milan Ultime

JuventusNews24Tonali Juve, arrivano conferme: è lui il sogno per l’estate. Le cifre richieste dal Newcastle per il centrocampistaSecondo quanto riportato da Sport Mediaset, il sogno a centrocampo per un rinforzo di assoluto livello è Sandro Tonali. l’ex Milan è sempre più protagonista in Premier League con la maglia del Newcastle ed il costo del suo cartellino non sarà inferiore ai 40-50 milioni di euro.Servirà uno sforzo importante e qualche sacrificio in casa bianconera per tentare l’assalto al centrocampista della Nazionale. Il calciomercato Juve sogna Tonali.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tonali Juve, nuove conferme: è lui il sogno per la prossima stagione. Svelate le cifre richieste dal Newcastle per l’ex Milan. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, arrivano: è lui ilper l’estate. Ledalper il centrocampistaSecondo quanto riportato da Sport Mediaset, ila centrocampo per un rinforzo di assoluto livello è Sandroè sempre più protagonista in Premier League con la maglia deled il costo del suo cartellino non sarà inferiore ai 40-50 milioni di euro.Servirà uno sforzo importante e qualche sacrificio in casa bianconera per tentare l’assalto al centrocampista della Nazionale. Il calciomercatosogna.Leggi suntusnews24.com

Tonali Juve: cosa c'è dietro il nome del centrocampista per l'estate. Arriva a Torino? Rivelazione importante del giornalista

Sandro Tonali può essere un colpo fattibile per

Le nuove liste di Champions League di Inter, Milan, Juve e Atalanta: le scelte dopo il calciomercato

Entro la mezzanotte del 6 febbraio Inter, Milan, Juventus e Atalanta hanno dovuto presentare all'UEFA le nuove liste ufficiali per la fase ad eliminazione di Champions League. Ecco tutte le scelte e

Calciomercato Juve LIVE: quattro nomi per sostituire Thiago Motta, Tonali idea sempre più concreta

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza

Tonali Juventus, nuove conferme: la dirigenza tenterà lo scambio con quel bianconero! Tutte le cifre e i dettagli - Tonali Juventus, si tenterà lo scambio con quel bianconero! Il piano del club per arrivare al centrocampista italiano Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve tenterà di inserire il cartelli

Nasce la nuova Juve: via Vlahovic, confermato Yildiz e arrivano Osimhen, Lookman e Tonali - John Elkann impone la qualificazione in Champions League per finanziare la nuova squadra. Seguito Højlund del Manchester United, in uscita Douglas Luiz

Tonali e due colpi in attacco: la Juventus prepara le mosse per tornare grande - La tempesta sembra essere passata in casa Juventus, ma per capire se alla fine dei conti sarà tornato il sereno con tanto di arcobaleno bisogna aspettare ancora qualche settimana. Il tempo necessario