Esplode il fenomeno Mao Martinenghi vola a Singapore nei 100 rana

Martinenghi che ha strappato il pass per Singapore nei 100 rana. Lo avrebbe ottenuto anche Viberti ma non è riuscito a centrarlo perché lo ha fatto in finale B. Straordinaria Alessandra Lao che ha vinto il titolo dei 200 stile con un personale migliorato di 5"

LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: esplode il fenomeno Mao! Martinenghi vola a Singapore nei 100 rana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata 19.43: È stata la giornata di Nicoló Martinenghi che ha strappato il pass per Singapore ...

