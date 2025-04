Alessio Cerci 8220Sono stato massacrato sei anni per un messaggio di mia moglie mostrato in diretta8221

Alessio Cerci racconta un episodio relativo al suo trasferimento all'Atletico Madrid. Il giornalista Sandro Sabatini mostrò in diretta tv un messaggio scritto dalla moglie su un gruppo privato Facebook: "Successe il finimondo, fui massacrato per 6 anni". Leggi su Fanpage.it racconta un episodio relativo al suo trasferimento all'Atletico Madrid. Il giornalista Sandro Sabatini mostrò in diretta tv unscritto dallasu un gruppo privato Facebook: "Successe il finimondo, fuiper 6".

