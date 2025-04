Bao Publishing presenta Bea Wolf il nuovo volume della collana curata e diretta da Zerocalcare Cherry Bomb

Sono sempre stato affascinato dalle storie che raccontano il passaggio tra infanzia, adolescenza ed età adulta perché in quelle transizioni viviamo le avventure più memorabili. Bea Wolf mette in scena l'eterna guerra tra bambini e adulti e lo fa usando il poema epico, tanto solenne nella forma quanto spassoso nei contenuti. I disegni di Boulet sono meravigliosi, fanno venire voglia di ridere, di tifare, di lasciarsi trasportare in questo scontro che ognuno di noi ha conosciuto in prima persona.

