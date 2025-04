Siepi pericolose in viale Regione Siciliana

viale Regione Siciliana Nord ovest le Siepi invadono la carreggiata, mettendo in pericolo gli automobili. In pratica le Siepi riducono la visibilità e lo spazio utile per il transito dei veicoli: tale condizione rappresenta un rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti e potrebbe.

