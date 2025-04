Kevin è tornato a casa era scomparso dal 7 aprile

Kevin Bakali, il 14enne che dallo scorso 7 aprile era sparito dall’abitazione di Mori, in cui viveva con i nonni, senza lasciare tracce. Il giovane è stato ritrovato nella serata di lunedì 14 aprile a Rovereto.Secondo quanto emerso, sarebbe stata una. Trentotoday.it - Kevin è tornato a casa: era scomparso dal 7 aprile Leggi su Trentotoday.it È finita con un lieto fine la vicenda diBakali, il 14enne che dallo scorso 7era sparito dall’abitazione di Mori, in cui viveva con i nonni, senza lasciare tracce. Il giovane è stato ritrovato nella serata di lunedì 14a Rovereto.Secondo quanto emerso, sarebbe stata una.

È tornato a casa Kevin, il 14enne scomparso in Trentino. Kevin è tornato a casa a Mori: era scomparso dal 7 aprile. Ragazzo di 14 anni scomparso da una settimana: una donna lo riconosce a Rovereto e lo accompagna a casa. Il giallo di Kevin, il 14enne sparito da 7 giorni. L'appello dei nonni: «Torna a casa». Il giallo di Kevin, 14enne sparito da 7 giorni a Trento. La denuncia dei nonni ai carabinieri e l'appello: "Torna a casa".