Doppia preferenza di genere via libera del Consiglio regionale Legge elettorale modificata

libera alla Doppia preferenza di genere. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato, a maggioranza con 28 voti favorevoli e 9 voti contrari (Emiliano, Amati, Leo, Mazzarano, Laricchia, Galante, Casili, Barone e Di Bari), la proposta di Legge di modifica alla Legge elettorale regionale. Baritoday.it - Doppia preferenza di genere, via libera del Consiglio regionale: "Legge elettorale modificata" Leggi su Baritoday.it Viaalladi. Ildella Puglia ha approvato, a maggioranza con 28 voti favorevoli e 9 voti contrari (Emiliano, Amati, Leo, Mazzarano, Laricchia, Galante, Casili, Barone e Di Bari), la proposta didi modifica alla

Potrebbe interessarti anche:

Regionali in Puglia, via libera a doppia preferenza di genere e quote nelle liste

BARI/LECCE – Via libera alla modifica della legge elettorale regionale in vista delle prossime votazioni che sanciranno il rinnovo del governo pugliese con due importanti novità: la doppia ...

Elezioni regionali con la doppia preferenza di genere: presto in aula la proposta di legge

È stata approvata all’unanimità nella Commissione Riforme istituzionali, presieduta dal foggiano Joseph Splendido, la proposta di modifica alla legge elettorale pugliese che introduce la doppia ...

Doppia preferenza di genere, il Consiglio pugliese approva la versione soft: Emiliano contrario

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la versione ?soft? della doppia preferenza di genere con 28 voti a favore e 9 contrari: in sostanza, le liste che non garantiranno...

Doppia preferenza di genere, il Consiglio pugliese approva la versione soft: Emiliano contrario. Puglia, alle Regionali sì alla doppia preferenza di genere ma salta l'obbligo di parità nelle liste. Doppia preferenza di genere, primo via libera in Consiglio. Doppia preferenza di genere, via libera unanime in commissione: primo passo verso una legge attesa da anni. Doppia preferenza e quote di genere nelle liste, la Regione modifica la legge elettorale: sì in Commissione. Puglia: La doppia preferenza di genere anche alla Regione. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Doppia preferenza di genere, il Consiglio pugliese approva la versione soft: Emiliano contrario - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la versione “soft” della doppia preferenza di genere con 28 voti a favore e 9 contrari: in sostanza, le liste che non ...

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Puglia, alle Regionali sì alla doppia preferenza di genere ma salta l'obbligo di parità nelle liste - Dalla legge votata in Consiglio salta l'esclusione dei partiti che non rispetteranno la proporzione 60-40 tra i generi: avranno solo una decurtazione dei rimborsi ...

Secondo rainews.it: Doppia preferenza di genere, primo via libera in Consiglio - Primo via libera alla legge regionale sulla doppia preferenza di genere. La Commissione consiliare Riforme istituzionali, presieduta da Joseph Splendido (Lega), ha approvato all’unanimità la ...