Vogliono pagare la clausola annuncio pazzesco su Osimhen scelta la destinazione

annuncio incredibile sul futuro di Osimhen: un club sembra diposto a pagare la clausola per portarlo via dal Napoli.Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un rebus. Dopo la tormentata scorsa estate, il Napoli si augura di non attraversare nuovamente un tormentone simile e chiudere quanto prima la sua cessione. Sarebbe davvero fondamentale per il club azzurro riuscire a sistemare questo "problema" il prima possibile, in modo da avere immediatamente a disposizione un bel gruzzoletto da investire sul mercato in entrata ed evitare situazioni di stallo, invece, come nella scorsa estate.Osimhen, parla l'amico Buchi Laba: delineato il futuroIl giornalista e amico di Osimhen Buchi Laba ha rilanciato un annuncio che potrebbe davvero essere una manna sotto questo punto di vista: a sua detta, infatti, il Galatasaray sarebbe intenzionato a pagare al Napoli la clausola rescissoria attualmente presente nel suo contratto (pari a circa 75 milioni).

