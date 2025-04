Blitz ai raduni autotuning Anagnina controllate 200 auto Ritirati cinque libretti video

Blitz ai raduni autotuning che si tengono nel parcheggio che si trova vicino all'Ikea fra la Tuscolana e l'Anagnina. Oltre 400 le persone identificate, 200 le auto controllate con un bilancio di cinque libretti Ritirati e 26 verbali a carico di altrettanti appassionati del fast & furious di via. Romatoday.it - Blitz ai raduni autotuning Anagnina: controllate 200 auto. Ritirati cinque libretti (video) Leggi su Romatoday.it aiche si tengono nel parcheggio che si trova vicino all'Ikea fra la Tuscolana e l'. Oltre 400 le persone identificate, 200 lecon un bilancio die 26 verbali a carico di altrettanti appassionati del fast & furious di via.

Blitz ai raduni autotuning Anagnina: controllate 200 auto. Ritirati cinque libretti (video). Tuning, blitz della polizia ad Anagnina contro i raduni e le corse clandestine. Fast & Furious Anagnina, controlli a tappeto per evitare il raduno di autotuning. "Regolamentiamo i raduni dell'auto tuning": aree e regole per contrastare le corse clandestine. Raduni di auto tuning lontano dai centri abitati: la proposta approda in Campidoglio. Tor di Mezzavia, blitz della Polizia al raduno di audiotuning: decine di controlli. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta virgilio.it: Blitz delle forze dell’ordine a un raduno tuning: 26 multe e 5 carte di circolazione ritirate a Roma - Operazione delle forze dell'ordine a Roma: 26 sanzioni e 5 ritiri di carte di circolazione per violazioni stradali durante un raduno di autotuning.

Riporta romatoday.it: Autotuning Anagnina: per scoraggiare i raduni il municipio punta sulle videocamere - I raduni: una passione per molti una piaga per i residenti. Il neoassessore Fabrizio Grant: "Stiamo valutando soluzioni strutturali e definitive per farli cessare" ...