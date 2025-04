Ciclismo il Team Eco Evolution Bike cambia look

Team Eco Evolution Bike cambia look. Un design audace e colorato, il Team atripaldese si prepara a conquistare la scena del Ciclismo amatoriale con un look rinnovato nei colori: Casco, occhiali e calzini bianchi. La consegna del kit tecnico è avvenuto nella sala convention di Mielepiu

