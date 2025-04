Compagnoni consiglia Inter non deve gestire Bayern Monaco in difficoltà

Compagnoni ha analizzato il doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco, indicando le sue sensazioni in vista del ritorno di San Siro.PRIMO ATTO – L’Inter ospiterà il Bayern Monaco nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, forte del 2-1 dell’andata. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport: «Nel primo tempo (dell’Allianz Arena, ndr.) è stata un’Inter di altissimo livello, con il Bayern Monaco che ha avuto una sola occasione (con il palo di Kane, ndr.), peraltro dopo un errato disimpegno dell’Inter. I nerazzurri dovranno giocare un match non ‘di gestione’, perché rischierebbero e farebbero sicuramente una partita ‘di arrembaggio’. All’andata Kompany ha sbagliato tutto, ma al ritorno sarà un Bayern diverso».Compagnoni sulle sensazioni in vista di Inter-Bayern MonacoRITORNO ITALIANO – Compagnoni ha poi proseguito indicando ciò che si aspetta dalla sfida di San Siro in programma domani 16 aprile: «Mi aspetto Muller in campo dal primo minuto, anche perché non hanno tantissime alternative. Inter-news.it - Compagnoni consiglia: «Inter non deve gestire. Bayern Monaco in difficoltà!» Leggi su Inter-news.it Maurizioha analizzato il doppio confronto tra, indicando le sue sensazioni in vista del ritorno di San Siro.PRIMO ATTO – L’ospiterà ilnel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, forte del 2-1 dell’andata. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizioa Sky Sport: «Nel primo tempo (dell’Allianz Arena, ndr.) è stata un’di altissimo livello, con ilche ha avuto una sola occasione (con il palo di Kane, ndr.), peraltro dopo un errato disimpegno dell’. I nerazzurri dovranno giocare un match non ‘di gestione’, perché rischierebbero e farebbero sicuramente una partita ‘di arrembaggio’. All’andata Kompany ha sbagliato tutto, ma al ritorno sarà undiverso».sulle sensazioni in vista diRITORNO ITALIANO –ha poi proseguito indicando ciò che si aspetta dalla sfida di San Siro in programma domani 16 aprile: «Mi aspetto Muller in campo dal primo minuto, anche perché non hanno tantissime alternative.

Potrebbe interessarti anche:

Compagnoni: «L’Inter ha una chance: serve il giusto approccio»

L’Inter ha la possibilità di andare in fondo a tutte le competizioni. È una stagione lunga ed estenuante, ma per il giornalista Maurizio Compagnoni i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per ...

Caressa consiglia l’Inter: «Il Bayern Monaco soffre quella cosa, ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…»

di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto dire la sua sulla doppia sfida dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto sulle frequenze di Radio ...

Matthaus consiglia: «Inter deve aggredire il Bayern Monaco. Serve cuore!»

Lothar Matthaus si è espresso nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Lothar ...

SKY - Compagnoni: "L'Inter potrebbe perdere qualche punto, ma il Napoli deve cambiare passo". Maurizio Compagnoni: “La Roma all’andata doveva essere più compatta”. Compagnoni consiglia: «Inter non deve gestire. Bayern Monaco in difficoltà!». Feyenoord Milan, Compagnoni consiglia Conceicao. Ne parlano su altre fonti

fcinter1908.it comunica: Compagnoni: “Inter sempre stata la favorita. Thuram-Lautaro? Il Real Madrid…” - "Quando le cose non andavano benissimo si diceva che all'Inter mancasse il famoso dribblatore, in realtà c'è Thuram, c'è Mkhitaryan, anche Calhanoglu e Barella sanno dribblare ma l'Inter non ne ha ...

Nota di inter-news.it: Compagnoni: «Inter, vittoria e qualità: è sempre stata la favorita» - Ha un’età media alta ma non siamo di fronte alla fine di un ciclo». L’Inter ha qualità in ogni reparto del campo SQUADRA COMPLETA – L’Inter ha fin qui ottenuto il massimo dal cammino europeo.

tuttonapoli.net riferisce: Compagnoni: "Inter da sempre la favorita, ma il Napoli può sperare nelle 4 gare extra ad aprile" - Il giornalista Maurizio Compagnoni, ai microfoni di ... Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando le cose non andavano benissimo si diceva che all'Inter mancasse il famoso dribblatore, in realtà ...