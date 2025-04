Furti e borseggi alla Design Week sette persone fermate fuori e dentro la fiera

Design e dell'innovazione, ma dietro le luci della Design Week non sono mancate le ombre. Sono stati diversi i colpi sventati dalle forze dell'ordine durante la settimana del Salone del Mobile e del fuorisalone, a opera di ladri e borseggiatori che hanno approfittato del. Milanotoday.it - Furti e borseggi alla Design Week: sette persone fermate fuori e dentro la fiera Leggi su Milanotoday.it Milano capitale dele dell'innovazione, ma dietro le luci dellanon sono mancate le ombre. Sono stati diversi i colpi sventati dalle forze dell'ordine durante la settimana del Salone del Mobile e delsalone, a opera di ladri eatori che hanno approfittato del.

