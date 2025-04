Illuminazione dei portici a Castelfranco al via la fase di progettazione partecipata

Illuminazione per i portici castellani, primo step per donare nuova vita agli storici camminamenti dello shopping cittadino. Decolla il piano di interventi condivisi per ordinare i punti luce cittadini, che oggi sono gestiti quasi integralmente in autonomia dai singoli proprietari, con. Trevisotoday.it - Illuminazione dei portici a Castelfranco, al via la fase di progettazione partecipata Leggi su Trevisotoday.it Una nuovaper icastellani, primo step per donare nuova vita agli storici camminamenti dello shopping cittadino. Decolla il piano di interventi condivisi per ordinare i punti luce cittadini, che oggi sono gestiti quasi integralmente in autonomia dai singoli proprietari, con.

Castelfranco Veneto: al via la progettazione partecipata per la nuova illuminazione dei portici.

