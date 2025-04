I clan contro i Sorianiello dopo la stesa al bar del boss Troncone 8220Avete fatto una bella figura8221

Troncone, difesi dai Frizziero e anche dai Saltalamacchia dopo gli spari davanti al bar riconducibile al boss Vitale. Leggi su Fanpage.it Una intercettazione, agli atti nell'ordinanza, dimostra le capacità diplomatiche dei, difesi dai Frizziero e anche dai Saltalamacchiagli spari davanti al bar riconducibile alVitale.

I clan contro i Sorianiello dopo la stesa al bar del boss Troncone: "Avete fatto una bella figura?". "Lo Scognato si vuole prendere il Rione Traiano", l'avvertimento del boss contro il clan di Bagnoli. Sorianiello ko, ora il clan trema. Camorra, il ritratto del clan Sorianello. Quando il boss disse agli affiliati: «Voglio silenzio, omertà e serietà ma non li avete. Camorra, blitz contro il clan Sorianiello a Napoli: 29 misure cautelari. Al Rione Traiano è scacco ai Sorianiello: 29 arresti, scovato l'arsenale del clan. Ne parlano su altre fonti

