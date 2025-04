Faretto in fiamme nella mensa di Artsana evacuazione evitata grazie agli addetti

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 15 aprile, intorno alle 15.30 a Grandate, in via Catelli, presso la ditta Artsana. Era stato segnalato un incendio: i pompieri sono arrivati con quattro mezzi, ma hanno fatto rientro in breve tempo, poiché si trattava solo di un principio d'incendio.

