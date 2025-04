Il video della frana di 2 chilometri che ha isolato Boccassuolo di Palagano ponte e strade distrutte

Boccassuolo di Palagano, sull'Appennino modenese, è stato spaccato in due da una frana: distrutto un ponte, così come due strade. Il video è impressionante Notizie.virgilio.it - Il video della frana di 2 chilometri che ha isolato Boccassuolo di Palagano, ponte e strade distrutte Leggi su Notizie.virgilio.it di, sull'Appennino modenese, è stato spaccato in due da una: distrutto un, così come due. Ilè impressionante

