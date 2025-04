Formiche.net - Fermata un’altra petroliera della flotta ombra russa. Segnale dell’Estonia a Putin

“Ecco come sconfiggere l’aggressione. Non è costato la vita di un solo soldato o marinaio. Dovremmo tutti avere la ferma determinazione e la volontà politica”. Con questo post su X il generale (in pensione) Ben Hodges, già comandante dell’Esercito degli Stati Uniti in Europa e Africa, ha commentato la decisione delle autorità estoni che nel Golfo di Finlandia hanno bloccato laKiwala, ritenuta appartenere alla cosiddetta. Il tanker, fermo presso la baia di Muuga, è stato trattenuto dopo che controlli approfonditi hanno evidenziato numerose irregolarità sia nella documentazione che nella condizione di sicurezza dell’imbarcazione.Dalle verifiche condotte dal dipartimento marittimo dell’amministrazione dei Trasporti è emerso che il Kiwala presenta ben 40 problematiche: 23 riguardano la documentazione, mentre le restanti segnalano criticità legate alla navigabilità e alla sicurezza marittima.