Notizie.com - Il pornoattore italiano Elanain Sharif prosciolto da ogni imputazione in Egitto. Tra le accuse c’erano “incitamento al vizio” e “attentato alla moralità”

Leggi su Notizie.com

Era stato arrestato inlo scorso 9 novembre:, 44 enne italo-egiziano, è statodaaccusa.Il Tribunale de Il Cairo lo ha assolto in primo grado dalle contestazioni che lo avevano portato in carcere non appena atterrato con la madre in. Sharif dovrebbe essere rilasciato domani, ma probabilmente non potrà subito lasciare Il Cairo.Ildaaccusa in. Tra leal” e “”L’attesa è per un possibile ricorso in appello. Madre e figlio incontreranno comunque il console, che li ha convocati per il 2 gennaio 2025. Sharif vive a Terni, la madre a Foligno, in provincia di Perugia. Il 44enne italo-egiziano è stato arrestato inlo scorso 9 novembre.