Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: l'Olympiacos sbanca il Forum di Assago 84-83

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 26 dicembre 2024 – Si chiude con il terzo ko di fila il 2024 indell’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo i passi falsi con Panathinaikos e Bayern Monaco, infatti, l’Olimpia è stata battuta al fotofinish dall’che si è imposto all’Unipolper 84-83. A fare la differenza in un match molto equilibrato, sono state la grande fisicità dell’, che ha saputo rallentare gli ingranaggi dell’attacco meneghino, e le giocate del duo formato da Alec Peters (14 punti) ed Evan Fournier, il quale, dopo un primo tempo silente, si è scatenato nella ripresa chiudendo a quota 18 punti. Meglio del transalpino ex NBA soltanto un sontuoso Sasha Vezenkov, capace di mettere assieme un bottino personale di 21 punti. Resta invece grande rammarico a un’Olimpia che ha avuto in mano il pallone del possibile successo ma lo ha gettato alle ortiche con la sedicesima palla persa di serata, generata da un’incomprensione tra Bolmaro e Mannion.