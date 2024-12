Liberoquotidiano.it - **Auto: Renault, prendiamo atto di annunci Nissan-Honda, valuteremo ogni opzione**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Gruppo- che nonostante la recente vendita di una quota importante resta il "principale azionista di" - "prendedeglifatti oggi" dalla casa giapponese e da"che sono ancora in fase preliminare".In qualità appunto di azionista - si legge in una nota - "il Gruppoprenderà in considerazione tutte le opzioni nel migliore interesse del Gruppo e dei suoi stakeholder" mentre "continua ad attuare la propria strategia e a realizzare progetti che creano valore per il Gruppo, compresi quelli lanciati nell'ambito dell'Alleanza" che include appuntoe Mitsubishi.