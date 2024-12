Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” non va in onda oggi, domenica 22 dicembre 2024: perché? Ecco il motivo

22, non andrà inil consueto appuntamento dellapomeriggio di Rai uno con il programma ‘Da noi. A’ condotto da Francesca Fialdini. Il cambio di programmazione non riguarda però la decisione di anticipare le vacanze natalizie in vista del periodo festivo: il contenitorele di Rai 1 salterà una puntata per far posto, dalle ore 17:20, allo speciale Telethon, la maratona televisiva organizzata a favore della ricerca scientifica.“Da Noi a” non inilpomeriggio,22, la puntata diIn condotta da Mara Venier, non sarà seguita come di consueto dalla trasmissione pomeridiana ‘Da noi. a’. Il programma di interviste e storie condotto da Francesca Fialdini lascia spazio allo speciale della maratona Telethon che sarà condotto da Tiberio Timperi insieme a Paolo Belli, reduce dalla finale di Ballando con le Stelle, edizione terminata ieri con la vittoria di Bianca Guaccero.