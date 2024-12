Linkiesta.it - Lo spirito del tempo impazzito schiacciato dalla nostra potenza social

Leggi su Linkiesta.it

Il dibattito più interessante che discenda dalle notizie della cronaca italiana di questi giorni non è quello sulla prole di Leonardo Caffo, condannato a quattro anni in primo grado. Veramente la figlia che ha avuto con la donna che è stato condannato per aver picchiato, veramente quella bambina si chiama Morgana? E, se è vero (non ci crederò mai), cosa ci dice questo della cultura italiana? E, se tutti dicono che è vero, come può questo dettaglio non essere il più interessante oggetto di dibattito del momento? Perché, chi ce lo doveva dire, il più interessante dibattito del momento discende da “Belve”, un programma che nessuno di noi ha mai visto per intero ma sul quale tutti abbiamo moltissime opinioni. Discendepiazzata d’un ospite, maschio, e dal gelo con cui l’ha accolta la conduttrice, femmina.