Per portare i figli a scuola i genitori diventano spericolati piloti di Formula 1 | i dati allarmanti in uno studio

genitori, quando accompagna il proprio figlio alle scuole elementari, non rispetta il codice della strada, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei figli. Uno studio ha messo in luce dei dati allarmanti. Leggi su Fanpage.it Il 98% dei, quando accompagna il proprioo alle scuole elementari, non rispetta il codice della strada, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei. Unoha messo in luce dei

Crepet contro i genitori di oggi : “Dire ‘amore mio’ ai figli è sbagliato. Lasciamoli che portino pesi - anche a scuola. È così che si impara a vivere”

Paolo Crepet, a Bari, ha portato un'ulteriore riflessione tagliente sull’educazione dei giovani. Con il suo spettacolo Mordere il cielo, ha sottolineato come i genitori di oggi abbiano sostituito la spinta all’autonomia con un eccesso di protezione.

La frustata di Crepet ai genitori : “Basta comfort zone e dire ‘amore mio' ai figli”

Nel dopoguerra c'era tantissima voglia di fare – sottolinea –. Solo così si allena al desiderio”. Oggi, al contrario, insegniamo ai ragazzi a vivere in comfort zone, in comodità: divano, maschera, vision pro, Playstation, ‘stai tranquillo amore mio'.

Bussotti - “limitare l’uso degli smartphone non solo ai giovani - ma anche agli adulti” - e ai genitori - “vi arrabbiate se i vostri figli fumano? Fatelo anche se abusano dello smartphone”

L'articolo Bussotti, “limitare l’uso degli smartphone non solo ai giovani, ma anche agli adulti”, e ai genitori, “vi arrabbiate se i vostri figli fumano? Fatelo anche se abusano dello smartphone” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Ne parlano su altre fonti Per portare i figli a scuola i genitori diventano spericolati piloti di Formula 1: i dati allarmanti in uno studio. Roma, Ostia, di via Cassia, Labaro e Prima Porta denunciati 124 genitori fra il litorale e Roma nord: non mandavano i figli a scuola. Assenze per quasi 24 anni scolastici. Scuola di Fondi con tanti stranieri in prima elementare, i genitori italiani ritirano i figli: scoppia il caso. Crepet: "I genitori 40enni sono i peggiori della storia cresciuti con l'idea che mettere limiti ai figli sia sbagliato. I professori hanno paura di intervenire rischiando di essere aggrediti". "Vi prego non date ai vostri figli questo dolce da portare a scuola per il compleanno": l'appello di una maestra. Maestre trasferite, genitori in rivolta: «Vogliamo portare i nostri figli in altri istituti».

