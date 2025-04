Tvzap.it - Liliana Resinovich, salta fuori la prova che inguaia Visintin

lacheil marito– Dopo oltre tre anni dalla scomparsa di, avvenuta il 14 dicembre 2021, le indagini sull’omicidio della donna registrano una svolta significativa. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il marito, Sebastiano. La decisione arriva nell’ambito di una nuova fase investigativa coordinata dalla pm Ilaria Iozzi, subentrata recentemente nella titolarità dell’inchiesta. ( dopo le foto) Leggi anche:, colpo di scena nelle indagini: cosa succedeLeggi anche: “Ore 14”, Sebastianointerviene in diretta: cosa ha detto sulla morte dilacheil maritoMartedì sera, su disposizione della magistratura, gli agenti della Polizia si sono presentati presso l’abitazione di, in via del Verrocchio, a Trieste, dove è stato effettuato un sopralluogo approfondito durato fino all’alba di mercoledì.