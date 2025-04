Il Governo non esercita il golden power | Mps sempre più vicina all' Ops su Mediobanca

Fatti i conti, al momento il capitale schierato con l'ad Lovaglio supera il 43% ma può arrivare al 52% se saranno confermate le previsioni del mercato

Lo rende noto la banca senese, che di fatto ha ottenuto il via libera del governo all'operazione. Il consiglio dei ministri, accogliendo la proposta del Mef, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali 'golden power' sull'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca.

