Rivolta nel carcere di Cassino devastato il primo piano della seconda sezione | 50 detenuti trasferiti

detenuti sono stati trasferiti nella notte dopo che ieri sera una Rivolta ha distrutto il primo piano della seconda sezione del carcere di Cassino. Leggi su Fanpage.it Cinquantasono statinella notte dopo che ieri sera unaha distrutto ildeldi

Potrebbe interessarti anche:

Rivolta a Cassino - devastata un’ala del carcere : di circa 1500 detenuti il sovraffollamento nel Lazio

A darne notizia, il segretario generale della Fns Cisl del Lazio, Massimo Costantino: “Apprendiamo che ieri sera verso le ore […] The post Rivolta a Cassino, devastata un’ala del carcere: di circa 1500 detenuti il sovraffollamento nel Lazio appeared first on L'Identità.

Rivolta in carcere : cinque denunciati - due agenti feriti

Momenti di caos nei giorni scorsi nella casa circondariale di Spini di Gardolo. . La sera di venerdì 27 marzo cinque uomini hanno aizzato una rissa, durante la quale sono rimasti feriti due agenti, intervenuti per placare gli animi.

Rivolta nel carcere di Spini : cinque detenuti denunciati per disordini e violenza

Inoltre, hanno minacciato gli agenti e lanciato contro di loro bombolette incendiarie ricavate da bombole da gas da campeggio utilizzate per cucinare nelle celle.