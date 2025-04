Anteprima24.it - Sii Saggio, Guida Sicuro: incontro al Circuito Internazionale del Volturno di Limatola

Tempo di lettura: < 1 minutoIl roadshow #siipromosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, approda mercoledì 16 aprile alle ore 10:00 nel Comune di, presso ildel, dove terminerà il ciclo formativo della campagna di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.Con questo progetto i ragazzi interagiscono e vengono coinvolti sui temi della sicurezza stradale. I nostri giovani sono il nostro futuro e il futuro di questo paese. Non abbiamo nulla che sia più importante di loro. Cerchiamo con ogni sforzo a noi possibile informarli e aiutarli a crescere, “proteggerli” raccontandogli la nostra esperienza perché loro possano sapere come comportarsi e.vivere.L'articolo Siialdeldiproviene da Anteprima24.