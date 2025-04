Eugenio in Via di Gioia | il tour di L' amore è tutto fa tappa a Venaria

tour è il viaggio live in cui gli Eugenio in Via di Gioia danno vita sul palco alle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e ripercorrono i brani più amati del loro repertorio. Saranno a Venaria, in concerto al Teatro della Concordia, giovedì 17 aprile. “L’amore è tutto” è un disco. Torinotoday.it - Eugenio in Via di Gioia: il tour di "L'amore è tutto" fa tappa a Venaria Leggi su Torinotoday.it Ilè il viaggio live in cui gliin Via didanno vita sul palco alle canzoni del nuovo disco “L’” e ripercorrono i brani più amati del loro repertorio. Saranno a, in concerto al Teatro della Concordia, giovedì 17 aprile. “L’” è un disco.

I biglietti sono disponibili su Ticketone. ’L’amore è tutto’ contiene 10 tracce e uscirà, oltre che in digitale, in CD, Vinile standard (nero) e Vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band.