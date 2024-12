Lanazione.it - Muore per il farmaco potente, condannato medico di base

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Morto per una dermatite curata con un medicinale troppo. È la motivazione per cui undiè statoal tribunale di Arezzo a risarcire i familiari con 100mila euro. I giudici aretini, riporta Il Corriere Fiorentino, nel processo hanno ricostruito l’intera vicenda prima di giungere alla sentenza. L’uomo dal 2014 al 2017 era in cura da un, un dermatologo, per una brutta dermatite che lo tormentava. Lo specialista lo ha curato con unmolto, metotrexate che è un chemioterapico utilizzato anche in dermatologia per psoriasi e dermatiti ma a dosaggi bassi e sotto stretto controllo e osservazione, con analisi del sangue continue, proprio per la sua pericolosità. Nel 2017 il dermatologo sospende la cura definitivamente dopo averlo seguito nell’intero percorso di guarigione.